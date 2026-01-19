Konyaspor son nefeste!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda konuk ekip, dakika 50'de Metehan Altunbaş ile 1-0 öne geçti. Dakika 90+5'te skora denge getiren Jackson Muleka, Konyaspor'a 1 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte TÜMOSAN Konyaspor 18, İkas Eyüpspor ise 14 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

İkas Eyüpspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.