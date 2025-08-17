Metz-RC Strasbourg maçı canlı izle | Metz-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Metz-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonunun perdesi açılıyor. İlk hafta mücadelesinde Metz, sahasında güçlü rakibi RC Strasbourg'u konuk edecek. Sezona 3 puanla giriş yaparak moral kazanmak isteyen iki ekip de kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Metz-RC Strasbourg maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Metz-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Metz-RC Strasbourg maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

METZ-RC STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak Metz-RC Strasbourg maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

METZ-RC STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Metz: Fischer, Kouao, Sane, Gbamin, Lawson, Stambouli, Deminguet, Tsitaishvili, Bokele, Van Den Kerkhof, Gueye

RC Strasbourg: Penders, Mwanga, Sarr, Hogsberg, Bakwa, Oyedele, Barco, Samuels-Smith, Lemarechal, Panichelli, Emegha