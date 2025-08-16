Monaco - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Monaco - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Monaco, evinde Le Havre'yi ağırlayacak. Stade Louis II'de oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Ruddy Buquet düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Monaco - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Le Havre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco - Le Havre maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Monaco - Le Havre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky; Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique; Golovin, Zakaria, Camara, Akliouche; Balogun, Biereth

Le Havre: Diaw; Nego, Sangante, Kinkoue, Delaine; Namli, Toure, Ndiaye, Kechta; Soumare, Samatta