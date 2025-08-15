Berke, 5 milyon euro’ya Lille’de

Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e toplam 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Yapılan açıklamada, Lille'in 4.5 milyon euro bonservis, 500 bin euro da bonus olmak üzere 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transferi için devrede olduğu 25 yaşındaki eldiven; Engin Verel, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'dan sonra Lille'de forma giyecek 6. Türk futbolcu oldu. Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da oynayan Özer, 65 maçta ter döktü.