CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Berke, 5 milyon euro’ya Lille’de

Berke, 5 milyon euro’ya Lille’de

Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e toplam 5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Berke, 5 milyon euro’ya Lille’de
Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e toplam 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Yapılan açıklamada, Lille'in 4.5 milyon euro bonservis, 500 bin euro da bonus olmak üzere 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transferi için devrede olduğu 25 yaşındaki eldiven; Engin Verel, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'dan sonra Lille'de forma giyecek 6. Türk futbolcu oldu. Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da oynayan Özer, 65 maçta ter döktü.
F.Bahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu transferi beklenirken...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken...
Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43
Daha Eski
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 00:43
Kartal ikinci yarıda kanatlandı! Kartal ikinci yarıda kanatlandı! 00:43
Beşiktaş'tan sağ bek transferi! Beşiktaş'tan sağ bek transferi! 00:43
F.Bahçe'de transfer açıklandı! F.Bahçe'de transfer açıklandı! 00:43
Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! 00:43
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... 00:43