PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada PSG ile Auxerre kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Auxerre maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

PSG - AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Auxerre: Leon; Hoever, Akpa, Diomande, Jubal, Mensah; Perrin, Owusu, Massengo, Traore; Sinayoko

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