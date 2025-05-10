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Haberler Fransa Ligue 1 Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Le Havre ile Marsilya 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:26
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Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Le Havre ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Marsilya maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından yayınlanacak.

LE HAVRE - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Le Havre: Gorgelin; Nego, Kinkoue, Sangante, Ballo-Toure; Mwanga, Toure, Kechta; Diawara, Ayew, Soumare

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia; Bennacer, Hojbjerg, Rabiot; Greenwood, Gouiri, Luis Henrique

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