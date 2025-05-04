Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Lille-Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille-Marsilya maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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