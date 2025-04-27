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Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Montpellier-Reims 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 15:44
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Montpellier-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 31. haftada Montpellier-Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Montpellier-Reims MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier-Reims maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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