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Haberler Fransa Ligue 1 Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Monaco ile RC Strasbourg 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 16:21
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Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Monaco-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Monaco ile RC Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco-RC Strasbourg maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

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