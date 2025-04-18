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Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Rennes ile Nantes 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 18:35
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Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Rennes ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes-Nantes maçı 18 Nisan Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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