Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Rennes ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes-Nantes maçı 18 Nisan Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...