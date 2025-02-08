Saint-Etienne - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Saint-Etienne ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - RENNES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Rennes maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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