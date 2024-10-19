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Haberler Fransa Ligue 1

Paris Saint-Germain 4 - 2 Strasbourg (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Strasbourg'u 4-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 00:20
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Paris Saint-Germain 4 - 2 Strasbourg (MAÇ SONUCU ÖZET)

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında sahasında Strasbourg'u ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmayı 4-2 galip tamamladı.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Senny Mayulu, 47. dakikada Marco Asensio, 66. dakikada Bradley Barcola ve 90. dakikada Lee Kang-In kaydetti. Strasbourg'un golleri ise 58. dakikada Sekou Mara ve 90+2. dakikada Pape Daouda Diong'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte puanını 20'ye yükselten Paris Saint-Germain, Ligue 1'de averajla liderliğe yükseldi; Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

Ligue 1'in 9. haftasında Paris Saint-Germain, Marsilya deplasmanına konuk olacak; Strasbourg ise Nantes'i sahasında ağırlayacak.

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