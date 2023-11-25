Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:31
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Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Strasbourg ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Marsilya maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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