PSG 2-3 Clermont (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu daha önce garantileyen Paris Saint-Germain, ligin son haftasında Clermont ile karşı karşıya geldi. PSG, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
PSG, Sergio Ramos'un 16'da attığı golle öne geçti. Mbappe, 21. dakikada penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Clermont, 24. dakikada Gastien ile farkı bire indirdi. Konuk ekip Zeffane'nin 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.
Clermont, Kyei'nin 63'te attığı golle güçlü rakibi karşısında 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve PSG, Clermont'a 3-2 kaybetti.
PSG'de son maçına çıkan Lionel Messi, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Bu sonucun ardından PSG sezonu 85 puanla bitirdi. Clermont ise sezona 59 puanla noktayı koydu.