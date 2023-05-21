Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 36. haftada Nice ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Toulouse maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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NICE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice

Schmeichel; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Boudaoui, Belahyane; Bouanani, Moffi, Laborde

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Kamanzi; Spierings, Van den Boomen; Chaibi, Genreau, Ratao; Dallinga