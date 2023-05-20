Nantes-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes-Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Nantes sahasında Montpellier'yi ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor...
NANTES-MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes'ın sahasında Montpellier'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NANTES-MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Nantes: Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Centonze, Mollet, Moutoussamy, Merlin - Blas - Simon, Coco.
Montpellier: Lecomte - Mbiayi, Jullien, Kouyate, Sylla- Chotard, Ferri, Fayad - Nordin, Wahi, Mavididi.