Haberler Fransa Ligue 1 Nantes-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan 36. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Nantes sahasında Montpellier'yi ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Nantes-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00
Nantes-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes-Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Nantes sahasında Montpellier'yi ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor...

NANTES-MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes'ın sahasında Montpellier'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NANTES-MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Centonze, Mollet, Moutoussamy, Merlin - Blas - Simon, Coco.

Montpellier: Lecomte - Mbiayi, Jullien, Kouyate, Sylla- Chotard, Ferri, Fayad - Nordin, Wahi, Mavididi.

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