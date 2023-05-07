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Ajaccio - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Ajaccio - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada Ajaccio ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Toulouse maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AJACCIO - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajaccio
Leroy; Youssouf, Gonzalez, Vidal, Diallo; Chegra, Marchetti, Mangani, Spadanuda; Soumano, Bayala

Toulouse
Dupe; Rouault, Costa, Diarra; Keben, Genreau, Sierro, Kamanzi; Onaiwu, Dallinga, Chaibi

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