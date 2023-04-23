Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Nantes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Troyes maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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NANTES - TROYES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes
Lafont; Centonze, Castelletto, Pallois, Corchia; Blas, Sissoko, Mollet, Moutoussamy, Simon; Mostafa Mohamed

Troyes
Gallon; Palmer-Brown, Rami, Salmier; T Balde, Kouame, Agoume, Larouci; Rony Lopes, Odobert, Mama Balde

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