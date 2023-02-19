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PSG 4-3 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Lig 1'in 24. haftasında PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada PSG Lille'yi 4-3 mağlup etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:58 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 17:36
PSG 4-3 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liderlik koltuğunda oturan PSG, haftaya 5. sırada başlayan Lille'i konuk etti.

PSG'den Mbappe'nin 11 ve Neymar'ın 17, Lille'den ise Diakite'nin 24. dakikada fileleri havalandırdığı ilk yarı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille, David'in (penaltıdan) 58 ve Bamba'nın 69. dakikadaki golleriyle 3-2 öne geçti.

87. dakikada Mbappe ile skoru eşitleyen PSG, Messi'nin 90+5'inci dakikada kaydettiği golle de maçı kazandı.

Son şampiyon PSG, puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lille ise 41 puanda kaldı.

PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar 51. dakikada sakatlanarak sedye ile kenara geldi.

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