Haberler Fransa Ligue 1 📺Troyes Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺Troyes Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de heyecan 28. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde 25 puanla 17. sırada bulunan Troyes sahasında 42 puanlı Nantes'ı konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Troyes-Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:53
📺Troyes Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Troyes-Nantes maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında 25 puanlı Troyes evinde 42 puanlı Nantes'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

TROYES-NANTES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes'ın evinde Nantes'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝TROYES-NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Troyes: Gallon; El Hajjam, Palmer-Brown, Salmier; Kabore, Kouame, Chambost, Conte; Balde, Mothiba, Chavalerin

Nantes: Lafont; Pallois, Castelletto, Girotto; Corchia, Chirivella, Blas, Merlin; Bukari, Kolo Muani, Simon

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