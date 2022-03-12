📺Troyes Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Troyes-Nantes maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında 25 puanlı Troyes evinde 42 puanlı Nantes'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
⏰TROYES-NANTES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Troyes'ın evinde Nantes'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝TROYES-NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Troyes: Gallon; El Hajjam, Palmer-Brown, Salmier; Kabore, Kouame, Chambost, Conte; Balde, Mothiba, Chavalerin
Nantes: Lafont; Pallois, Castelletto, Girotto; Corchia, Chirivella, Blas, Merlin; Bukari, Kolo Muani, Simon