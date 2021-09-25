Paris Saint-Germain - Montpellier: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında lider Paris Saint-Germain sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan ve Antony Gautier'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Mauricio Pochettino'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Idrissa Gueye ve 88. dakikada Draxler kaydetti.

Bu sonuçla lider PSG ligde çıktığı 8. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 24'e çıkarttı. Montpellier ise 9 puanda kaldı.