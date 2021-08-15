PSG durmuyor

Lionel Messi transferiyle rüya gibi bir takım kuran Paris-Saint Germain, kadrosuna bir takviye daha yapmak için atağa kalktı. Fransız ekibi, Napoli'nin yıldız ismi Kalidou Koulibaly için görüşmelere başladı. Sergio Ramos takviyesiyle savunmayı güçlendiren PSG, İspanyol oyuncunun sakatlık sürecinin iki ayı bulma ihtimaline karşılık bu transfer operasyonunu yapma kararı aldı. Napoli'nin Senegalli stoper için 50 milyon euro istediği belirtilirken; pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Bu sezon Hakimi dışında transferlerine bonservis ücreti ödemeyen Fransızlar'ın Koulibaly için bütçe ayırabileceği bildirildi. 2023'e kadar Napoli'yle sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 2014'te Genk'ten 7 milyon 750 bin euro karşılığında transfer edilmişti. İtalyan ekibinde 283 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 11 kez gol sevinci yaşadı. 5 de asist yapma başarısı gösterdi.