Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Strasbourg: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG - Strasbourg: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Strasbourg'u ağırlayan Paris Saint-Germain (PSG), rakibini 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Lionel Messi, Neymar ve Sergio Ramos gibi yıldızlarından yoksun mücadele eden PSG'ye üç puanı getiren golleri Mauro ıcardi, Kylian Mbappe, Julian Draxler ve Pablo Sarabia kaydetti. Strasbourg'da Alexander Djiku kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:58 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 00:21
PSG - Strasbourg: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun en büyük adayı Paris Saint-Germain (PSG), ikinci hafta maçında konuk ettiği Strasbourg'u 4-2'lik skorla devirdi.

PSG, 3'te Mauro Icardi, 25'te Kylian Mbappe ve 27'de Julian Draxler ile 3-0'ı yakalarken, pes etmeyen konuk ekip 53'te Kevin Gameiro ve 64'te Ajorque Ludovic'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi PSG, 86'da Pablo Sarabia'nın golüyle rahatlayıp galibiyete uzandı: 4-2.

Strasbourg'da Alexander Djiku, 80 ve 81'de gördüğü üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG'de yıldız isimler Lionel Messi, Sergio Ramos ve Neymar, karşılaşmada forma giymedi.

SON DAKİKA