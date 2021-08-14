PSG - Strasbourg: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun en büyük adayı Paris Saint-Germain (PSG), ikinci hafta maçında konuk ettiği Strasbourg'u 4-2'lik skorla devirdi.

PSG, 3'te Mauro Icardi, 25'te Kylian Mbappe ve 27'de Julian Draxler ile 3-0'ı yakalarken, pes etmeyen konuk ekip 53'te Kevin Gameiro ve 64'te Ajorque Ludovic'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi PSG, 86'da Pablo Sarabia'nın golüyle rahatlayıp galibiyete uzandı: 4-2.

Strasbourg'da Alexander Djiku, 80 ve 81'de gördüğü üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG'de yıldız isimler Lionel Messi, Sergio Ramos ve Neymar, karşılaşmada forma giymedi.