Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı duygularını sosyal medyadan paylaştı! "Tek bir şey değişmiyor..."

duygularını sosyal medyadan paylaştı! "Tek bir şey değişmiyor..."

Lille forması giyen milli futbolcu , 'nde 'a karşı yaptığı hat-trick'in ardından duygularını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 13:54
Yusuf Yazıcı duygularını sosyal medyadan paylaştı! "Tek bir şey değişmiyor..."

'nde deplasmanında Lille'in 4-1 kazandığı mücadelede 3 gol birden atarak karşılaşmaya damga vuran , duygularını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.

Maçtan kareleri paylaşan milli futbolcu, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam..." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 7 maçta 4 gole imzasını attı.


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