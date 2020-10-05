Haberler Fransa Ligue 1 Lille Başkanı Gerard Lopez: Burak Yılmaz tam bir savaşçı!

Lille Başkanı : tam bir savaşçı!

Sezon başında 'tan ayrılarak Lille'e transfer olan , attığı gollerle 'da gündem olmaya devam ediyor. Milli yıldız, son olarak takımının Starsbourg'la oynadığı karşılaşmada fileleri havalandırırken, başkanı 'den de büyük bir övgü aldı. Lopez, maçın ardından yaptığı açıklamada Burak Yılmaz için "Tam bir savaşçı" yorumunu yaptı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:28
Lille Başkanı Gerard Lopez: Burak Yılmaz tam bir savaşçı!

Lille Başkanı , bu yaz takıma kattıkları milli futbolcumuz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Tecrübeli forvet, takımının Strasbourg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada şık bir gole imza atarak galibiyette pay sahibi olurken, Başkan Lopez'in de takdirini kazandı.

"KARAKTERLİ BİR FUTBOLCU"

Gerard Lopez maç sonu yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın bir lider olduğunu belirterek, "Burak Yılmaz bir savaşçı ve takımda harika bir birliktelik yaratıyor. Onun aklına, bilgeliğine ihtiyacımız vardı. Sakin ve tecrübesi olan bir oyuncu. Takım içinde de çok popüler bir isim. Karakterli bir futbolcu." dedi.

ile sözleşmesini feshettikten sonra Lille'e imza atan 35 yaşındaki oyuncu, 6 maçta 2 gol ve 1 asiste imza attı.

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