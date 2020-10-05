Lille Başkanı Gerard Lopez: Burak Yılmaz tam bir savaşçı!

Lille Başkanı Gerard Lopez, bu yaz takıma kattıkları milli futbolcumuz Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Tecrübeli forvet, takımının Strasbourg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada şık bir gole imza atarak galibiyette pay sahibi olurken, Başkan Lopez'in de takdirini kazandı.

"KARAKTERLİ BİR FUTBOLCU"

Gerard Lopez maç sonu yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın bir lider olduğunu belirterek, "Burak Yılmaz bir savaşçı ve takımda harika bir birliktelik yaratıyor. Onun aklına, bilgeliğine ihtiyacımız vardı. Sakin ve tecrübesi olan bir oyuncu. Takım içinde de çok popüler bir isim. Karakterli bir futbolcu." dedi.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Lille'e imza atan 35 yaşındaki oyuncu, 6 maçta 2 gol ve 1 asiste imza attı.