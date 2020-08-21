Bordeaux 0-0 Nantes | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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0-0 | MAÇ SONUCU

Bordeaux 0-0 Nantes | MAÇ SONUCU

1'de sezonu - maçıyla başladı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Corona virüsü nedeniyle 2019-2020 sezonunun tamamlanmadan tescil edildiği 1'de sezonu resmen başladı.

Sezonun açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.

Ev sahibi Bordeaux'da Mehdi Zerkane 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 21.08.2020
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