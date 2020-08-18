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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Cenk Özkaçar imzayı attı! İşte yeni takımı

'ı resmen açıkladı

Olympique Lyon Cenk Özkaçar'ı resmen açıkladı

, Altay'dan 'ı 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

(Ligue 1) takımlarından , 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin 1,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini , Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.

  1. 18.08.2020
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