Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi
Paris Saint-Germain'den ayrılacağı açıklanan Edinson Cavani'nin adı uzun süredir Atletico Madrid'le anılıyordu ancak İspanyol ekibinin bütçelerine uymadığı gerekçesiyle transferinden vazgeçtiği Uruguaylı golcü rotayı İtalya'ya çevirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi PSG ile yollarını ayırmaya karar veren Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşiyor. Arjantin basınından Ole, oyuncunun İtalyan temsilcisi Roma'ya transferine oldukça sıcak baktığını yazdı.
Uruguaylı golcüyle Atletico Madrid de yakından ilgileniyordu ancak İspanyol ekibinin, yıldız futbolcu için gerekli bütçeye sahip olmadıkları gerekçesiyle bu transferden vazgeçtikleri ifade edildi.
Başka kulüplerden de teklifler alan 33 yaşındaki futbolcunun, tercihini İtalya'dan yana kullanıp 2022 Dünya Kupası'nda son kez milli takım forması giymek istediği bilgisi paylaşıldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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