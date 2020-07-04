Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi

vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi

Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi

Saint-Germain'den ayrılacağı açıklanan 'nin adı uzun süredir 'le anılıyordu ancak İspanyol ekibinin bütçelerine uymadığı gerekçesiyle transferinden vazgeçtiği Uruguaylı golcü rotayı 'ya çevirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi ile yollarını ayırmaya karar veren 'nin yeni takımı netleşiyor. Arjantin basınından Ole, oyuncunun İtalyan temsilcisi Roma'ya transferine oldukça sıcak baktığını yazdı.

Uruguaylı golcüyle de yakından ilgileniyordu ancak İspanyol ekibinin, yıldız futbolcu için gerekli bütçeye sahip olmadıkları gerekçesiyle bu transferden vazgeçtikleri ifade edildi.

Başka kulüplerden de teklifler alan 33 yaşındaki futbolcunun, tercihini 'dan yana kullanıp 2022 Dünya Kupası'nda son kez milli takım forması giymek istediği bilgisi paylaşıldı.


  1. 04.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA