Beşiktaş'ın gözdesi Carrascal'dan transfer sözleri! "Menajerim..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ın gözdesi Carrascal'dan sözleri! "Menajerim..."

Beşiktaş'ın gözdesi Carrascal'dan transfer sözleri! "Menajerim..."

'la birlikte birçok Avrupa kulübünün listesinde yer aldığı iddia edilen , geleceğine dair önemli mesajlar verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Arjantin Ligi ekiplerinden forması giyen , da dahil birçok Avrupa ekibinin gündemindeydi. 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radio Caracol'a yaptığı açıklamada, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Menajerim henüz yeni bir gelişme olduğunu söylemedi" diyen genç orta saha, transfer dedikodularına dair şunlaru dile getirdi:

Ben de hakkımdaki söylentileri görüyorum ancak gerçek şu ki sadece River Plate'e konsantreyim. Yeteneklerimi göstermek, kendimi takıma adamak ve en az 2-3 yıl daha burada kalmak istiyorum. Bu kulüp bana mutluluk veriyor. Mutlu olunca da futbolcu olarak kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bunu her takımda bulmak kolay değil. Burada sizi özel hissettiren insanlar var.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Millonarios'ta başlayan Jorge Carrascal, sırasıyla Sevilla Atletico, Karpaty ve River Plate formaları giydi.


  1. 04.07.2020
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