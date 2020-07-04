Beşiktaş'la birlikte birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Jorge Carrascal, geleceğine dair önemli mesajlar verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate forması giyen Jorge Carrascal, Beşiktaş da dahil birçok Avrupa ekibinin transfer gündemindeydi. 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radio Caracol'a yaptığı açıklamada, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Menajerim henüz yeni bir gelişme olduğunu söylemedi" diyen genç orta saha, transfer dedikodularına dair şunlaru dile getirdi:
Ben de hakkımdaki söylentileri görüyorum ancak gerçek şu ki sadece River Plate'e konsantreyim. Yeteneklerimi göstermek, kendimi takıma adamak ve en az 2-3 yıl daha burada kalmak istiyorum. Bu kulüp bana mutluluk veriyor. Mutlu olunca da futbolcu olarak kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bunu her takımda bulmak kolay değil. Burada sizi özel hissettiren insanlar var.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Millonarios'ta başlayan Jorge Carrascal, sırasıyla Sevilla Atletico, Karpaty ve River Plate formaları giydi.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gözdesi Carrascal'dan transfer sözleri! "Menajerim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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