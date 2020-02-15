Fransa Ligue 1'de düşme hattındaki Amiens ile lider Paris Saint-Germain'in 8 gollü düellosunda kazanan çıkmadı. Konuk ekip PSG 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 öne geçse de pes etmeyen Amiens 90+1'de skoru 4-4 yaptı ve bir puanı kaptı.
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Amiens ile PSG arasında oynanan maç nefesleri kesti. Tam 8 golün atıldığı mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Amiens 5'te Guirassy, 29'da Kakuta ve 40'ta Diabate'nin attığı gollerle 3-0'ı yakaladı.
PSG 45'te Herrera ile skoru 3-1'e getirip soyunma odasına umutlu gitti.
İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip Kouassi'nin 60 ve 65'te kaydettiği gollerle 3-3'ü yakaladı.
74'te sahne alan Icardi, PSG'yi 4-3 öne geçirirken, pes etmeyen Amiens 90+1'de Guirassy ile zorlu rakibinden bir puanı kapmayı başardı: 4-4.
Ligde 5 hafta sonra puan kaybeden PSG puanını 62'ye çıkarırken, 19. sıradaki Amiens puanını 21 yaptı.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Amiens 4-4 PSG MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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