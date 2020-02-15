Amiens 4-4 PSG MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Amiens 4-4 PSG MAÇ SONUCU

4-4 MAÇ SONUCU

Amiens 4-4 PSG MAÇ SONUCU

1'de düşme hattındaki ile lider Saint-Germain'in 8 gollü düellosunda kazanan çıkmadı. Konuk ekip 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 öne geçse de pes etmeyen Amiens 90+1'de skoru 4-4 yaptı ve bir puanı kaptı.

1'in 25. haftasında ile arasında oynanan maç nefesleri kesti. Tam 8 golün atıldığı mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Amiens 5'te Guirassy, 29'da Kakuta ve 40'ta Diabate'nin attığı gollerle 3-0'ı yakaladı.

PSG 45'te Herrera ile skoru 3-1'e getirip soyunma odasına umutlu gitti.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip Kouassi'nin 60 ve 65'te kaydettiği gollerle 3-3'ü yakaladı.

74'te sahne alan Icardi, PSG'yi 4-3 öne geçirirken, pes etmeyen Amiens 90+1'de Guirassy ile zorlu rakibinden bir puanı kapmayı başardı: 4-4.

Ligde 5 hafta sonra puan kaybeden PSG puanını 62'ye çıkarırken, 19. sıradaki Amiens puanını 21 yaptı.

  1. 15.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Amiens 4-4 PSG MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN