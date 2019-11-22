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22 Kasım 2019, Cuma
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Lille'in kadrosuna Yusuf ve Zeki dahil edildi

Lille'in PSG kadrosuna Yusuf ve Zeki dahil edildi

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille'in Saint-Germain ile karşılaşacağı maçın kadrosuna milli futbolcular ve da dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1'de Lille'in Saint-Germain deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Galtier'nin belirlediği listede milli futbolcular ve de yer aldı. Karşılaşma bu akşam saat 22.45'te Parc des Princes'te oynanacak.

Yusuf Yazıcı Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Zeki Çelik ise 14 maça çıkarken 3 asiste imzasını attı.

  1. 22.11.2019
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