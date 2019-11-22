Lille'in PSG kadrosuna Yusuf ve Zeki dahil edildi
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille'in Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı maçın kadrosuna milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1'de Lille'in Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Galtier'nin belirlediği listede milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de yer aldı. Karşılaşma bu akşam saat 22.45'te Parc des Princes'te oynanacak.
Yusuf Yazıcı Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Zeki Çelik ise 14 maça çıkarken 3 asiste imzasını attı.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
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Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
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erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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