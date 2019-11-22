Lille'in PSG kadrosuna Yusuf ve Zeki dahil edildi

Fransa Ligue 1'de Lille'in Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Galtier'nin belirlediği listede milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de yer aldı. Karşılaşma bu akşam saat 22.45'te Parc des Princes'te oynanacak.

Yusuf Yazıcı Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Zeki Çelik ise 14 maça çıkarken 3 asiste imzasını attı.