Paris Saint-Germain'de sportif direktör Leonardo basın toplantısındaki açıklamasıyla takımın Brezilyalı yıldızı Neymar için transfer görüşmeleri yaptıklarını doğruladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Brezilyalı Neymar ile ilgili kulüpten flaş bir açıklama geldi.
Sportif direktör Leonardo yaptığı açıklamayla, yıldız oyuncu için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. Takım adı vermeyen Leonardo sözlerini "PSG henüz onay vermedi" diyerek sürdürdü.
Bu açıklamalar sonrası Fransız basını, Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığı muhtemel kulüplerin Barcelona ve Real Madrid olduğunu yazdı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu Nimes ile oynanacak lig maçının kadrosuna dahil edilmedi.
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Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
PSG Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığını doğruladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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