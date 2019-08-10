PSG Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığını doğruladı

Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Brezilyalı Neymar ile ilgili kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Sportif direktör Leonardo yaptığı açıklamayla, yıldız oyuncu için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. Takım adı vermeyen Leonardo sözlerini "PSG henüz onay vermedi" diyerek sürdürdü.

Bu açıklamalar sonrası Fransız basını, Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığı muhtemel kulüplerin Barcelona ve Real Madrid olduğunu yazdı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu Nimes ile oynanacak lig maçının kadrosuna dahil edilmedi.



