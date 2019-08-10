PSG Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığını doğruladı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ın görüşmesi yaptığını doğruladı

PSG Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığını doğruladı

Paris Saint-Germain'de sportif direktör Leonardo basın toplantısındaki açıklamasıyla takımın Brezilyalı yıldızı için görüşmeleri yaptıklarını doğruladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Brezilyalı ile ilgili kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Sportif direktör Leonardo yaptığı açıklamayla, yıldız oyuncu için görüşmeleri yaptıklarını ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. Takım adı vermeyen Leonardo sözlerini " henüz onay vermedi" diyerek sürdürdü.

Bu açıklamalar sonrası Fransız basını, Neymar'ın transfer görüşmesi yaptığı muhtemel kulüplerin ve olduğunu yazdı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu Nimes ile oynanacak lig maçının kadrosuna dahil edilmedi.


  1. 10.08.2019
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