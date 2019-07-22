Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif
İspanyol devi Real Madrid, transferde çarpıcı bir teklife hazırlanıyor. Eflatun-beyazlı kulübün PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar için 90 milyon Euro artı Gareth Bale'i önereceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Barcelona'ya yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.
El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Madrid temsilcisi, Katalan ekibinin de listesinde bulunan Neymar için 90 milyon Euro artı Gareth Bale'i önerecek. Haberde Real'in Brezilyalı yıldız Neymar'ın menajeri Pini Zahavi ile iletişime geçtiği ve tekliflerini PSG'ye iletmesini istediği aktarıldı. Bu arada Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane dün yaptığı basın toplantısında Gareth Bale'i takımdan göndermek için çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı.
Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulan Neymar için eski takımı Barcelona da nabız yokluyordu. Real Madrid bu transferi gerçekleştirirse ezeli rakibine dikkat çeken bir çalım atmış olacak.
- 22.07.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.