Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Barcelona'ya yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Madrid temsilcisi, Katalan ekibinin de listesinde bulunan Neymar için 90 milyon Euro artı Gareth Bale'i önerecek. Haberde Real'in Brezilyalı yıldız Neymar'ın menajeri Pini Zahavi ile iletişime geçtiği ve tekliflerini PSG'ye iletmesini istediği aktarıldı. Bu arada Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane dün yaptığı basın toplantısında Gareth Bale'i takımdan göndermek için çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı.

Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulan Neymar için eski takımı Barcelona da nabız yokluyordu. Real Madrid bu transferi gerçekleştirirse ezeli rakibine dikkat çeken bir çalım atmış olacak.



