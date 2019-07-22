Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif

'den için görülmemiş teklif

Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif

İspanyol devi , transferde çarpıcı bir teklife hazırlanıyor. Eflatun-beyazlı kulübün 'nin Brezilyalı yıldızı için 90 milyon Euro artı 'i önereceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga ekiplerinden , 'ya yılın çalımını atmaya hazırlanıyor.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Madrid temsilcisi, Katalan ekibinin de listesinde bulunan için 90 milyon Euro artı 'i önerecek. Haberde Real'in Brezilyalı yıldız Neymar'ın menajeri Pini Zahavi ile iletişime geçtiği ve tekliflerini 'ye iletmesini istediği aktarıldı. Bu arada Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane dün yaptığı basın toplantısında Gareth Bale'i takımdan göndermek için çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı.

Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulan Neymar için eski takımı Barcelona da nabız yokluyordu. Real Madrid bu transferi gerçekleştirirse ezeli rakibine dikkat çeken bir çalım atmış olacak.


  1. 22.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Madrid'den Neymar için görülmemiş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN