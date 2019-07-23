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23 Temmuz 2019, Salı
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Yok böyle teklif!

Yok böyle teklif!

’in gözden çıkardığı Galli yıldız için ’den çılgın bir teklif geldi. 30 yaşındaki oyuncu imza atması halinde dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak...

Tottenham'dan 2013-14 öncesi 101 milyon euro bedelle R.Madrid'e imza atan , dönemin en pahalı transferi olarak tarihe geçmişti. Galli yıldız, 6 yıl formasını giydiği Madrid ile yol ayrımına gelirken, dünya futbol tarihinin en çılgın teklifini aldı. İsmi birçok Avrupa kulübüyle anılan 30 yaşındaki oyuncu için Beijin Guoan, haftalık 1 milyon pound teklif etti. Bale, imza atmayı kabul etmesi halinde yıllık tam 52 milyon pound para kazanacak.

LIONEL MESSİ'Yİ SOLLAYACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde yıllık 40 milyon euro gelir elde eden 'nın yıldızı Messi'yi geride bırakacak olan Bale, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak. Bu arada İspanyol basını, Bale ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. R.Madrid Zidane'nın 'den ayrılmak isteyen 'ı istediği ve bu oyuncuya karşılık Bale'ın takasta kullanılacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Madrid ile 39 maçta oynayan Bale, 11 gol attı, 5 asist yaptı.

  1. 23.7.2019
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