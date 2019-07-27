Gareth Bale Çin yolcusu
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın geçtiğimiz günlerde "Takımdan ayrılacak, kendisine takım bakıyoruz" dediği Galli futbolcu Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve teknik direktör Zinedine Zidane tarafından takımdan gönderileceği açıklanan Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu. İspanyol basınından AS ve Marca'da yer alan haberlere göre 30 yaşındaki Galli futbolcu Çin Süper Ligi takımlarından Jiangsu Suning ile sözleşme imzalayacak.
KAZANCI DUDAK UÇUKLATACAK
Yıldız futbolcunun yeni takımıyla 3 yıllık kontrat yapacağı ifade edilirken, senelik kazancının ise yaklaşık 25 milyon Euro olacağı bildirildi. Bale, Real Madrid'de yıllık 14.5 milyon Euro kazanıyordu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
AS'ta yer alan habere göre iki kulüp arasında görüşmeler başladı. Bonservis konusunda ise pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Real Madrid Bale'i, 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon Euro'ya transfer etmişti. Piyasa değeri 60 milyon Euro olarak görülen Galli yıldız için 20 milyon Euro'dan fazla bir bonservis verilmeyeceği aktarıldı.
Real Madrid formasıyla toplamda 231 resmi maça çıkan Bale, 102 gole imzasını atarken 65 de asist yaptı. Öte yandan deneyimli isim Madrid ekibiyle tam 14 kez kupa kaldırdı.
- 27.07.2019
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Gareth Bale Çin yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.