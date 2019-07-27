Gareth Bale Çin yolcusu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve teknik direktör Zinedine Zidane tarafından takımdan gönderileceği açıklanan Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu. İspanyol basınından AS ve Marca'da yer alan haberlere göre 30 yaşındaki Galli futbolcu Çin Süper Ligi takımlarından Jiangsu Suning ile sözleşme imzalayacak.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATACAK

Yıldız futbolcunun yeni takımıyla 3 yıllık kontrat yapacağı ifade edilirken, senelik kazancının ise yaklaşık 25 milyon Euro olacağı bildirildi. Bale, Real Madrid'de yıllık 14.5 milyon Euro kazanıyordu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

AS'ta yer alan habere göre iki kulüp arasında görüşmeler başladı. Bonservis konusunda ise pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Real Madrid Bale'i, 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon Euro'ya transfer etmişti. Piyasa değeri 60 milyon Euro olarak görülen Galli yıldız için 20 milyon Euro'dan fazla bir bonservis verilmeyeceği aktarıldı.

Real Madrid formasıyla toplamda 231 resmi maça çıkan Bale, 102 gole imzasını atarken 65 de asist yaptı. Öte yandan deneyimli isim Madrid ekibiyle tam 14 kez kupa kaldırdı.