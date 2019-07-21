Zidane'dan flaş sözler: Bale takımdan gidecek

Uzun süredir devam eden Zidane-Bale krizinde son perde yaşanıyor. Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı, Galli oyuncuyu takımdan göndermek istediklerini açıkladı ve sert ifadeler kullandı.

2013 yılında Tottenham'dan 100 milyon Euro'ya transfer edilen Gareth Bale'i artık takımda görmek istemediğini söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takıma onu dahil etmedim çünkü göndermek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Yarın gitse bizim için çok iyi olur. Yakın zamanda olacağını umuyoruz. Kişisel hiçbir şey yok. Bazı anlar gelir ki ayrılmak gerekir. Bunun 24 saat mi yoksa 48 saat içinde mi olacağını bilmiyorum ama bazı şeyler değişecek ve bu herkes için daha iyi olacak."

Galli futbolcunun yeniden İngiltere Premier Lig'e dönebileceği konuşuluyor.