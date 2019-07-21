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21 Temmuz 2019, Pazar
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Zidane'dan flaş sözler: Bale takımdan gidecek

Zidane'dan flaş sözler: Bale takımdan gidecek

'de ile teknik direktör arasında soğuk savaş yaşanıyor. Fransız çalıştırıcı basına yaptığı açıklamada oyuncuyu bir an önce takımdan göndermek istediklerini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Uzun süredir devam eden Zidane-Bale krizinde son perde yaşanıyor. 'in Fransız çalıştırıcısı, Galli oyuncuyu takımdan göndermek istediklerini açıkladı ve sert ifadeler kullandı.

2013 yılında Tottenham'dan 100 milyon Euro'ya transfer edilen 'i artık takımda görmek istemediğini söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takıma onu dahil etmedim çünkü göndermek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Yarın gitse bizim için çok iyi olur. Yakın zamanda olacağını umuyoruz. Kişisel hiçbir şey yok. Bazı anlar gelir ki ayrılmak gerekir. Bunun 24 saat mi yoksa 48 saat içinde mi olacağını bilmiyorum ama bazı şeyler değişecek ve bu herkes için daha iyi olacak."

Galli futbolcunun yeniden İngiltere Premier Lig'e dönebileceği konuşuluyor.

  1. 21.07.2019
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