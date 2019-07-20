Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov frikikten harika yazdı!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov, Roma'nın Trastevere Calcio ile oynadığı karşılaşmanın 7. dakikasında güzel bir frikik golü attı.
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