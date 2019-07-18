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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Madrid'den yılın bombası

Madrid'den yılın bombası

İspanyol ekibi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Pogba için mutlu sona yaklaştı ManU ile büyük ölçüde anlayan , tam 200 milyon euro’yu gözden çıkardı.

Avrupa'da günün en çok konuşulan ismi 'ydı... 'in uzun süredir görüşme halinde olduğu Fransız yıldız için kulübü ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Marca Gazetesi'nde yer alan haberde İspanyol ekibinin 26 yaşındaki orta sahanın transferinde 200 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Daha önce İngiltere'den ayrılmak istediğini net bir dille ifade eden yıldız futbolcunun kısa süre içinde İspanya'ya geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 2016-17 sezonu öncesi 105 milyon euro bedelle 'tan ManU'ya transfer olan Pogba, dönemin en pahalı futbolcusu unvanını ele geçirmişti. Öte yandan İngiliz ekibinde 4 sezondur forma giyen Fransız oyuncu, bu süreçte 142 karşılaşmaya çıktı. Pogba, bu maçlarda 31 kez rakip fileleri havalandırdı, 29 da asist yaptı.
  1. 18.7.2019
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