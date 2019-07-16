La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

La Liga'dan 1 milyar Euro'luk rekoru

La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

1. Futbol Ligi kulüpleri transfere ilk kez toplamda 1 milyar Euro'dan fazla para harcarken , ve öne çıkan kulüpler oldu.

1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri transfere toplamda ilk defa 1 milyar Euro'dan fazla para harcayarak bir rekora imza attı. La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri , ve , pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.

REAL MADRID ZİRVEDE

Her üç kulüp de 2018 yazında transfere harcadıkları paranın bu yıl üzerine çıktı. Kadrosunu Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic ve Rodrygo Goes ile güçlendiren Real Madrid toplamda 303 milyon Euro ile transfere en fazla para harcayan kulüp oldu.

Katalan kulübü Barcelona ise , Frenkie de Jong, Norberto Murara, Emerson de Souza ve Ludovit Reis transferleri için toplamda 236 milyon 250 bin Euro ödedi.

EN PAHALI TRANSFER ATLETICO'DAN

Kadrosunda geçen sezona göre çok ciddi değişiklikler yapan Atletico Madrid de Benfica'dan aldığı için 126 milyon Euro vererek, şimdiye kadar La Liga'daki en pahalı transferi gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, transfere toplamda 206 milyon 500 bin Euro harcayarak, Felipe Monteiro, Marcos Llorente, Renan Lodi ve Ivan Saponjic'i de kadrosuna kattı.

Atletico Madrid ayrıca Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri Hernandez, Gelson Martins, Luciano Vietto, Bernard Mensah'ı satarak kasasına 313 milyon 600 bin Euro para koydu.

Diğer yandan Avrupa futbolunda bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 6'sı La Liga'da oldu. Joao Felix (126 milyon Euro), Antoine Griezmann (120 milyon Euro) ve Eden Hazard (100 milyon Euro) ilk 3'te yer aldı.

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 12:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN