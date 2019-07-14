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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ın kardeşi hayatını kaybetti

Zinedine Zidane'ın kardeşi hayatını kaybetti

'de teknik direktör 'ın dünkü antrenmandan kişisel nedenlerle ayrıldığı açıklanmıştı. Fransız çalıştırıcının kardeşi 'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanyol devi 'in tecrübeli antrenörü , kardeş acısıyla sarsıldı.

Fransız teknik adam takımının sezon öncesi Kanada'da yaptığı kamptan apar topar ayrılmış, kulüpten yapılan açıklamada da Zidane'ın kişisel nedenlerden dolayı izin aldığı bildirilmişti. Deneyimli çalıştırıcının hasta olduğu için bir süredir tedavi gören kardeşi 'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Real Madrid'li futbolcular da bugünkü antrenman öncesi Zidane'ın ölen kardeşi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.



  1. 14.07.2019
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