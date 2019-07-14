Zinedine Zidane'ın kardeşi hayatını kaybetti
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın dünkü antrenmandan kişisel nedenlerle ayrıldığı açıklanmıştı. Fransız çalıştırıcının kardeşi Farid Zidane'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanyol devi Real Madrid'in tecrübeli antrenörü Zinedine Zidane, kardeş acısıyla sarsıldı.
Fransız teknik adam takımının sezon öncesi Kanada'da yaptığı kamptan apar topar ayrılmış, kulüpten yapılan açıklamada da Zidane'ın kişisel nedenlerden dolayı izin aldığı bildirilmişti. Deneyimli çalıştırıcının hasta olduğu için bir süredir tedavi gören kardeşi Farid Zidane'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Real Madrid'li futbolcular da bugünkü antrenman öncesi Zidane'ın ölen kardeşi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.
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