Eder Militao'nun basın toplantısında zor anları
İspanyol devi Real Madrid'in geçtiğimiz mart ayında kadrosuna kattığı Eder Militao, bugün düzenlenen basın toplantısında yaşadığı baş dönmesi nedeniyle tanıtımından erken ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e ilk transferi olan Eder Militao, bugün Santiago Bernabeu'da düzenlenen törenle eflatun-beyazlı ekip tarafından basına tanıtıldı.
Porto'dan 50 milyon Euro bedelle transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada aniden rahatsızlık geçirdi. Başının döndüğünü söyleyen genç yıldız, toplantıyı erken terk etmek zorunda kaldı.
Madrid temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan defans oyuncusunun şehirdeki aşırı sıcaktan kaynaklı rahatsızlandığı bildirildi.
- 10.07.2019
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Toplam 2
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gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
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YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Eder Militao'nun basın toplantısında zor anları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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