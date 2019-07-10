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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'nun basın toplantısında zor anları

Eder Militao'nun basın toplantısında zor anları

İspanyol devi 'in geçtiğimiz mart ayında kadrosuna kattığı , bugün düzenlenen basın toplantısında yaşadığı baş dönmesi nedeniyle tanıtımından erken ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Teknik direktör 'ın 'e ilk transferi olan , bugün Santiago Bernabeu'da düzenlenen törenle eflatun-beyazlı ekip tarafından basına tanıtıldı.

Porto'dan 50 milyon Euro bedelle edilen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada aniden rahatsızlık geçirdi. Başının döndüğünü söyleyen genç yıldız, toplantıyı erken terk etmek zorunda kaldı.

Madrid temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan defans oyuncusunun şehirdeki aşırı sıcaktan kaynaklı rahatsızlandığı bildirildi.


  1. 10.07.2019
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