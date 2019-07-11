Aktüel haberler (10.07.19)

NEREDEYSE BAYILIYORDU

Real Madrid'in 50 milyon euro karşılığında Porto'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki stoper Eder Militao imza töreni sırasında çok heyecanlandı. Bayılma noktasına gelen genç futbolcu su içerek durumu toparlamaya çalıştı ancak başaramayınca konuşamadan toplantıyı terk etti. Hastaneye götürülen oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.



POGBA İÇİN DEV İSTEK

İspanyol devi Real Madrid, Paul Pogba için M. United'a 150 milyon euro önermişti. Ancak bu teklifleri kabul edilmedi. İngiliz devi, orta saha oyuncusu için 180 milyon euro istedi.



BARÇA ROTA DEĞİŞTİRDİ

Matthis De Ligt düzenli forma giyememe endişesi sebebiyle Barcelona'yı reddetmişti. Katalan ekibi bu gelişme üzerine Manchester United'ın stoperi Victor Lindelöf için harekat başlattı.



MANU'NUN YILDIZLARI KAPIŞ KAPIŞ

Bu transfer döneminde M. United'ın oyuncularına adeta hücum var. İnter bir süredir ilgisini açık şekilde belirttiği Romelu Lukaku için Ada'ya giderek resmi transfer görüşmelerini başlatacak.



NEYMAR GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Messi'nın gölgesinde kalmaktan mutsuz olan Neymar, PSG'de de aradığını bulamadı. Brezilyalı yıldız eski kulübü Barcelona'ya dönmek istiyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.



KÖPEK BULUNDU

Liverpool'lu Sturridge'nin çalınan köpeği bulundu. Hırsızın köpeği sattığı kişi, Sturrigde'nin sosyal medyadaki "Onu getirene 30 bin pound" veririm çağrısını görüp teslim etti.