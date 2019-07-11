Aktüel haberler (10.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Dünya sporundaki önemli gelişmeler...
NEREDEYSE BAYILIYORDU
Real Madrid'in 50 milyon euro karşılığında Porto'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki stoper Eder Militao imza töreni sırasında çok heyecanlandı. Bayılma noktasına gelen genç futbolcu su içerek durumu toparlamaya çalıştı ancak başaramayınca konuşamadan toplantıyı terk etti. Hastaneye götürülen oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.
POGBA İÇİN DEV İSTEK
İspanyol devi Real Madrid, Paul Pogba için M. United'a 150 milyon euro önermişti. Ancak bu teklifleri kabul edilmedi. İngiliz devi, orta saha oyuncusu için 180 milyon euro istedi.
BARÇA ROTA DEĞİŞTİRDİ
Matthis De Ligt düzenli forma giyememe endişesi sebebiyle Barcelona'yı reddetmişti. Katalan ekibi bu gelişme üzerine Manchester United'ın stoperi Victor Lindelöf için harekat başlattı.
MANU'NUN YILDIZLARI KAPIŞ KAPIŞ
Bu transfer döneminde M. United'ın oyuncularına adeta hücum var. İnter bir süredir ilgisini açık şekilde belirttiği Romelu Lukaku için Ada'ya giderek resmi transfer görüşmelerini başlatacak.
NEYMAR GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Messi'nın gölgesinde kalmaktan mutsuz olan Neymar, PSG'de de aradığını bulamadı. Brezilyalı yıldız eski kulübü Barcelona'ya dönmek istiyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.
KÖPEK BULUNDU
Liverpool'lu Sturridge'nin çalınan köpeği bulundu. Hırsızın köpeği sattığı kişi, Sturrigde'nin sosyal medyadaki "Onu getirene 30 bin pound" veririm çağrısını görüp teslim etti.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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