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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Madrid'ten dev takas!

Madrid'ten dev takas!

en hareketli takımı şimdi de gözünü 'ye dikti. İspanyol oyuncusu 'yu (23) 'a öneren eflatun-beyazlılar, karşılığında 'yi istedi. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 123 maçta 59 gol 22 asistle oynarken; Asensio ise Madrid'de 135 karşılaşmada 27 gol atıp 17 asist yaptı.

en hareketli takımı şimdi de gözünü 'ye dikti. İspanyol oyuncusu 'yu (23) 'a öneren eflatun-beyazlılar, karşılığında 'yi istedi. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 123 maçta 59 gol 22 asistle oynarken; Asensio ise Madrid'de 135 karşılaşmada 27 gol atıp 17 asist yaptı.

  1. 1.7.2019
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