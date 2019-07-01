Madrid'ten dev takas!
Transferin en hareketli takımı Real Madrid şimdi de gözünü Sadio Mane'ye dikti. İspanyol oyuncusu Asensio'yu (23) Liverpool'a öneren eflatun-beyazlılar, karşılığında Senegalli Mane'yi istedi. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 123 maçta 59 gol 22 asistle oynarken; Asensio ise Madrid'de 135 karşılaşmada 27 gol atıp 17 asist yaptı.
Transferin en hareketli takımı Real Madrid şimdi de gözünü Sadio Mane'ye dikti. İspanyol oyuncusu Asensio'yu (23) Liverpool'a öneren eflatun-beyazlılar, karşılığında Senegalli Mane'yi istedi. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 123 maçta 59 gol 22 asistle oynarken; Asensio ise Madrid'de 135 karşılaşmada 27 gol atıp 17 asist yaptı.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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