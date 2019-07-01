Madrid'ten dev takas!

Transferin en hareketli takımı Real Madrid şimdi de gözünü Sadio Mane'ye dikti. İspanyol oyuncusu Asensio'yu (23) Liverpool'a öneren eflatun-beyazlılar, karşılığında Senegalli Mane'yi istedi. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 123 maçta 59 gol 22 asistle oynarken; Asensio ise Madrid'de 135 karşılaşmada 27 gol atıp 17 asist yaptı.