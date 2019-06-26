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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Aktüel haberler (25.06.19)

Aktüel haberler (25.06.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

GUİMARAES VAKIFBANK'TA
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Gabriela Guimaraes'i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Minas Tenis ekibinde oynayan 25 yaşındaki voleybolcu ile 1 yıllık anlaşıldığı bildirildi.

BERK UĞURLU TOFAŞ'TA
Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, son olarak 'da forma giyen 'yu etti. 1996 doğumlu ve 1,90 boyundaki milli basketbolcu, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

KLITSCHKO UCUZ KURTULDU
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Ukraynalı Wladimir Klitschko'nun, içinde bulunduğu yatta çıkması nedeniyle 'da büyük tehlike atlattığı bildirildi. Mayorka Adası kıyılarında ailesiyle seyahat eden Klitschko, yatta çıkan yangından dolayı zor anlar yaşadı. Çıkan yangın sonrası telsizle yardım istenildiği, İspanya jandarmasına bağlı sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yattaki herkesin yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

'HEDEFİMİZ 2020 TOKYO'
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Bahar Çağlar, 27 Haziran-7 Temmuz arasındaki FIBA Avrupa Şampiyonası'nın zorlu geçeceğini söyledi. Çağlar, "2020 Olimpiyatları'na gitme hedefimiz var. Şampiyona baştan sona zor geçecek" ifadesini kullandı.

NİHAİ KADRO BELLİ OLDU
Öte yandan Kadın Basket Milli Takımı'nın nihai kadrosu da belli oldu: Bahar (Beşiktaş), Olcay Turgut (BOTAŞ), Pelin (Çukurova), Esra Ural, Tuğçe, Tilbe, Ayşe Cora, Stokes (F.Bahçe), Işıl, İnci (Galatasaray), (Hatay BB), Asena (Mersin BB)

YENİ REYES YETİŞİYOR
Yaklaşık bir ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Antonio Reyes'in oğlu Jose Reyes Lopez, 'in akademisine girdi. Leganes'te forma giyen henüz 11 yaşındaki futbolcu, transferini Instagram'dan açıkladı.

'OKÇU' GÜİZA UZATTI!
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza İspanya 3. Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Bu sezon 31 maçta 7 gol atan 38 yaşındaki 'Okçu' Fenerbahçe'de 98 maçta attığı 35 golle eleştirilmişti.

ULEB'DE 3 TAKIMLA VARIZ
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Avrupa Kupası'na Türkiye'den G.Saray DS, D.Şafaka Tekfen ve TOFAŞ'ın katılacağı bildirildi.


WİMBLEDON'DA İYİ START
Teniste sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon'da iyi bir başlangıç yaptık. Çinli Zhang'ı 2-0 yenen Pemra Özgen ile Belçikalı Zimmermann'ı 2-1 mağlup eden Başak Eraydın, 2. eleme turuna yükseldiler. Çağla Büyükakçay ise turnuvaya veda etti.

  1. 26.6.2019
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