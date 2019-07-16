Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'e...
Sassuolo'dan İtalyan devi Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a çabuk ısındı. Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo da yeni takım arkadaşına sıcak bir karşılamada bulundu.
Antrenmanlarda hırslı görüntüleriyle teknik direktör Sarri'nin ilgisini çeken, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşlarının sevgisini kazanan Merih Demiral, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile de kaynaştı
Kendisine verilen izin süresi dolan ve takımla idmanlara çıkan Ronaldo, 21 yaşındaki stopere "Aramıza hoş geldin" dedi.
Merih ile Ronaldo'nun bu karesi de sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Öte yandan Milli futbolcu da çıktığı ilk idmandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
- 16.07.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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