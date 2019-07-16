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16 Temmuz 2019, Salı
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Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! 'dan 'e...

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'e...

Sassuolo'dan İtalyan devi 'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz , Juventus'a çabuk ısındı. Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen da yeni takım arkadaşına sıcak bir karşılamada bulundu.

Antrenmanlarda hırslı görüntüleriyle teknik direktör Sarri'nin ilgisini çeken, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşlarının sevgisini kazanan , Portekizli süper yıldız ile de kaynaştı

Kendisine verilen izin süresi dolan ve takımla idmanlara çıkan Ronaldo, 21 yaşındaki stopere "Aramıza hoş geldin" dedi.

Merih ile Ronaldo'nun bu karesi de sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Öte yandan Milli futbolcu da çıktığı ilk idmandan bir kareyi hesabından paylaştı.

  1. 16.07.2019
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