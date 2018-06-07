Fransızlar Emre Demir'i bırakmadı
Kayserispor'un yetenekli genç futbolcusu 14 yaşındaki Emre Demir, bir haftalık kamp için gittiği Fransa'nın PSG takımının kampında göz doldurdu. PSG teknik heyeti genç futbolcunun 13 Haziran'a kadar kampta kalmasını istedi.
PSG teknik heyeti 14 yaşındaki yetenekli futbolcunun 13 Haziran'a kadar kampta kalmasını istedi. Emre Demir, Paris'te düzenlenecek olan ve Real Madrid, Milan, Juventus ve Barcelona takımlarının da yer alacağı turnuvada forma giyecek.
- 7.6.2018 12:17
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