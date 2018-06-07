Fransızlar Emre Demir'i bırakmadı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Fransızlar Emre Demir'i bırakmadı

    Fransızlar Emre Demir'i bırakmadı

    'un yetenekli genç futbolcusu 14 yaşındaki Emre Demir, bir haftalık kamp için gittiği 'nın takımının kampında göz doldurdu. PSG teknik heyeti genç futbolcunun 'a kadar kampta kalmasını istedi.

    28 Mayıs Pazartesi günü 'nın ünlü takımlarından Saint-Germain () ekibinin kampına katılan 'un gelecek vaat eden futbolcusu Emre Demir, PSG teknik heyetinin de beğenisini kazandı. Bir haftalık kamp için giden Emre Demir, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

    PSG teknik heyeti 14 yaşındaki yetenekli futbolcunun 'a kadar kampta kalmasını istedi. Emre Demir, Paris'te düzenlenecek olan ve , Milan, Juventus ve Barcelona takımlarının da yer alacağı turnuvada forma giyecek.
    1. 7.6.2018 12:17
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