PSG'ye Avrupa'dan men cezası iddiası – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ye Avrupa'dan men cezası iddiası

    PSG'ye Avrupa'dan men cezası iddiası

    Financial Times'ın haberine göre , 'nin 200 milyon Euro'yu bulan sponsorluk anlaşmalarını abartılı bularak soruşturma başlattı.

    Sezon başında ve Mbappe transferleriyle futboldaki piyasasını baştan aşağı değiştiren Saint-Germain, ile karşı karşıya geldi.

    Financial Times'ın haberine göre UEFA, 'nin 200 milyon Euro'yu bulan sponsorluk anlaşmalarını abartılı bularak soruşturma başlattı.

    SPONSORLUK ANLAŞMALARI İNCELENECEK!

    Sadece Neymar ve Mbappe transferleri için 400 milyon Euro harcayan PSG'nin UEFA tarafından Financial Fair-Play soruşturmasına girdiği ve kulübün sponsorluk anlaşmalarının inceleneceği belirtildi.

    1 YIL MEN CEZASI GELEBİLİR

    İncelemelerin ardından Financial Fair-Play'e uygun olmayan bir anlaşma görülmesi halinde PSG'ye Avrupa'dan 1 yıl men cezası gelebilir.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:53
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