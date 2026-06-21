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Haberler Dünya Kupası Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada H Grubu 2. hafta maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 01:58
Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu 2. hafta maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE URUGUAY-YEŞİL BURUN ADALARI MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Uruguay: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Maxi Araujo, Vinas

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Rodrigues, Benchimol

URUGUAY-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçı TSİ 01.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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