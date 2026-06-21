FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu 2. hafta maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE URUGUAY-YEŞİL BURUN ADALARI MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Uruguay: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Maxi Araujo, Vinas

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Rodrigues, Benchimol

URUGUAY-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçı TSİ 01.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Kevin Lenini muhteşem bir frikik golü attı! Uzaklardan harika vurdu ve Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı! pic.twitter.com/Tj7qt8dmQx — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽️ Maximiliano Araujo boşta kalan topu tamamladı ve Uruguay'a beraberliği getirdi. pic.twitter.com/45rjVhSboG — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026