Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Sturm Graz'ı yenerek avantajı kapan Fenerbahçe'de Mason Greenwood resitali vardı.

Transferin yıldızı olan İngiliz futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz karşısında kaydetti. Ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkaran dünyaca ünlü isim Greenwood Kadıköy'ü ayağa kaldırdı, ayakta alkışlandı.

MÜTHİŞ FUTBOL

Karşılaşma boyunca futbolu, pasları ve takımla olan uyumuyla da beğeni toplayan Greenwood sağ kanatta son derece etkili bir performans sergiledi. 69 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ kanat kenara gelirken ayakta alkışlandı.

Maç sonunda konuşan Greenwood, "Çok mutluyum. Kazandık ve gol de attım. Taraftarlarımızın sahaya olan etkisini fazlasıyla hissettik" diye konuştu.

TALISCA'DAN FUTBOL ŞOV

Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de Anderson Talisca gollerine devam ediyor, 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze maçlarında 2 gol atan Brezilyalı yıldız, dün akşamki Sturm Graz maçını da boş geçmedi. 2026- 2027 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 resmi maçta 3 gol attı. Talisca maç sonunda yaptığı açıklamada, "9 numara golü attım. Nerde oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan takıma katkı vermek. Forvette fena bir performans sergilemiyorum ama" dedi.

KADIKÖY'DE ŞÖLEN

Fenerbahçe taraftarları, Sturm Graz maçında tribünleri tamamen doldurdu. İsmail Kartal için de özel bir pankart açılarak tam destek verildi.

FORVET PLAY-OFF'TA

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, forvet transferiyle ilgili konuştu. Cihan Kamer, "Bütün oyuncularımız değerli. Talisca çok iyi oynadı. Forvet transferi play-off turuna yetişecek. Çalışmalarımız son aşamada.

Birçok alternatifi değerlendirmek gerekiyor ve belli düzeyde oyuncu transferleri zaman alıyor. Vedat Muriç de iyileşti. Aramıza bir santrfor daha katılacak" ifadelerini kullandı.

6 GALİBİYET, 3 BERABERLİK

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde Avusturyalı rakiplerine karşı başarılı performansı devam ediyor. Dün akşam Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekibimiz, Avusturya takımlarına karşı 9'uncu maçına çıktı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

FİRESİZ DEVAM

Avrupa'da yoluna 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, Kadıköy'de de 2'de 2 yaptı. 2. eleme turunda Gornik'i evinde yenen ekibimiz dün de 3. elemede S. Graz'ı devirdi.

MÜTHİŞ KAPTAN

Sarı-lacivertli takımda kaptan Milan Skriniar savunmadaki başarılı performansıyla alkışları topladı. Mücadelesi, hırsı ve başarılı görüntüsüyle dikkat çeken Slovak stoper sahanın en iyilerinden biri oldu.