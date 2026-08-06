CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood resitali

Greenwood resitali

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz önünde attı. Muhteşem bir şutla ağları sarsan İngiliz yıldız, Kadıköy’de resital sundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Greenwood resitali

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Sturm Graz'ı yenerek avantajı kapan Fenerbahçe'de Mason Greenwood resitali vardı.

Transferin yıldızı olan İngiliz futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz karşısında kaydetti. Ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkaran dünyaca ünlü isim Greenwood Kadıköy'ü ayağa kaldırdı, ayakta alkışlandı.

MÜTHİŞ FUTBOL

Karşılaşma boyunca futbolu, pasları ve takımla olan uyumuyla da beğeni toplayan Greenwood sağ kanatta son derece etkili bir performans sergiledi. 69 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ kanat kenara gelirken ayakta alkışlandı.

Maç sonunda konuşan Greenwood, "Çok mutluyum. Kazandık ve gol de attım. Taraftarlarımızın sahaya olan etkisini fazlasıyla hissettik" diye konuştu.

TALISCA'DAN FUTBOL ŞOV

Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de Anderson Talisca gollerine devam ediyor, 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze maçlarında 2 gol atan Brezilyalı yıldız, dün akşamki Sturm Graz maçını da boş geçmedi. 2026- 2027 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 resmi maçta 3 gol attı. Talisca maç sonunda yaptığı açıklamada, "9 numara golü attım. Nerde oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan takıma katkı vermek. Forvette fena bir performans sergilemiyorum ama" dedi.

KADIKÖY'DE ŞÖLEN

Fenerbahçe taraftarları, Sturm Graz maçında tribünleri tamamen doldurdu. İsmail Kartal için de özel bir pankart açılarak tam destek verildi.

FORVET PLAY-OFF'TA

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, forvet transferiyle ilgili konuştu. Cihan Kamer, "Bütün oyuncularımız değerli. Talisca çok iyi oynadı. Forvet transferi play-off turuna yetişecek. Çalışmalarımız son aşamada.

Birçok alternatifi değerlendirmek gerekiyor ve belli düzeyde oyuncu transferleri zaman alıyor. Vedat Muriç de iyileşti. Aramıza bir santrfor daha katılacak" ifadelerini kullandı.

6 GALİBİYET, 3 BERABERLİK

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde Avusturyalı rakiplerine karşı başarılı performansı devam ediyor. Dün akşam Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekibimiz, Avusturya takımlarına karşı 9'uncu maçına çıktı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

FİRESİZ DEVAM

Avrupa'da yoluna 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, Kadıköy'de de 2'de 2 yaptı. 2. eleme turunda Gornik'i evinde yenen ekibimiz dün de 3. elemede S. Graz'ı devirdi.

MÜTHİŞ KAPTAN

Sarı-lacivertli takımda kaptan Milan Skriniar savunmadaki başarılı performansıyla alkışları topladı. Mücadelesi, hırsı ve başarılı görüntüsüyle dikkat çeken Slovak stoper sahanın en iyilerinden biri oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
UEFA ülke puanı güncellendi!
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
MGK bugün Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ve bölgesel güvenlik başlıkları masada
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da Pavard çılgınlığı!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 01:16
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 01:16
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! 01:16
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 01:16
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:16
Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri 01:16
F.Bahçe'de Talisca farkı! F.Bahçe'de Talisca farkı! 01:16
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı 01:16
Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler 01:16
Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! 01:16