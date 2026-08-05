Fenerbahçe'nin tarihi maçı

2025-2026 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşıyor. 2026- 2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme etabından başlayacak sarı-lacivertliler, bu turdaki ilk maçını bugün Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv ile oynayacak.
Belçika'da Den Dreef Stadyumu'nın ev sahipliği yapacağı maç TSİ 14.00'te başlayacak ve FB TV'den yayınlanacak.
Karşılaşma, aynı zamanda Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nın tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak kayıtlara geçecek.